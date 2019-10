FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LDYA XFRA ZAE000073441 MURRAY ROBERTS O.N. 0.033 EUR

0WP XFRA JE00B8KF9B49 WPP PLC LS-,10 0.260 EUR

7X3 XFRA JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001 0.028 EUR

2XA XFRA GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001 0.007 EUR

LV2B XFRA US52736R1023 LEVI STRAUSS + CO. CL.A 0.137 EUR

WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.458 EUR

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.224 EUR

SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.357 EUR

RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.243 EUR

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.423 EUR

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.485 EUR

NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.440 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.183 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.156 EUR

CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.824 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR

CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.320 EUR

BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.618 EUR

BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.375 EUR

AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.394 EUR

NVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.036 EUR

39Q XFRA SG1G55870362 LIAN BENG GROUP SD -,05 0.008 EUR

0CZ XFRA KYG215AT1023 CHINA ZHONGWANG HLDG HK-1 0.012 EUR

GUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.020 EUR

N5C XFRA GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 0.063 EUR

KQ1 XFRA GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC LS -,20 0.037 EUR

A4A XFRA GB00B0C18177 ANGLO ASIAN MNG LS -,01 0.032 EUR

KFI1 XFRA GB0033195214 KINGFISHER LS-,157142857 0.037 EUR

7YC XFRA GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10 0.045 EUR

NPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.132 EUR

TWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.043 EUR

QIG XFRA GB0008025412 SIG PLC LS-,10 0.014 EUR

LFP XFRA GB0007739609 TRAVIS PERKINS LS-,10 0.174 EUR

HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.018 EUR

MM7 XFRA GB0005630420 MEARS GRP PLC LS-,01 0.041 EUR