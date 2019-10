FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.090 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.082 EUR

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.696 EUR

PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.092 EUR

MCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.522 EUR

ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.069 EUR

KLN XFRA KYG5257K1076 KINGB.LAMINATES H. HD-,10 0.012 EUR

CRP XFRA HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS 0.023 EUR

3F5 XFRA HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD 0.014 EUR

KEC XFRA HK0184000948 KECK SENG INV. 0.004 EUR

HP5A XFRA US2946281027 EQUITY COMMONW. SBI DL-01 3.205 EUR

RIU1 XFRA CH0045159024 RICHEMONT SE.DEP.S.SF 100 0.178 EUR

XFRA DE000HLB3UU5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10D/18 0.001 %

XFRA DE000HLB3T59 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/18 0.000 %

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.078 EUR

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.082 EUR

TU0 XFRA SE0006422390 THULE GROUP AB (PUBL) 0.324 EUR

VACC XFRA FR0013285046 VALLOUREC 17/22 CV 0.142 EUR

1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.275 EUR

EI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. 0.824 EUR

2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.069 EUR