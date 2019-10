Von P.R.Venkat

HONGKONG (Dow Jones)--Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev hat bei dem Börsengang seiner Asien-Tochter Budweiser APAC die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Der Bruttoerlös von 750 Millionen US-Dollar werde zur Rückzahlung von Schulden verwendet, teilte AB Inbev mit.

AB Inbev hatte mit dem Teilverkauf der Budweiser Brewing Co. APAC an der Börse in Hongkong Ende September etwa 5 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Tochter, die neben der namensgebenden Marke auch Bier von Corona, Stella Artois und anderen Marken im asiatisch-pazifischen Raum vermarktet, ist höher bewertet als die japanische Asahi-Gruppe, der Carlsberg-Konzern aus Dänemark und der örtliche Wettbewerber China Resources Beer.

