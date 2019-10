Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0957 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Gegenüber dem Schweizer Franken konnten sowohl der Euro als auch der Dollar ihre Gewinne vom Vortag verteidigen. Am Mittwoch hatte der Franken an Wert verloren, nachdem SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...