Erinnern Sie sich an unser Video zum DAX, aufgenommen am Sonntag vor einer Wochen? Kaum jemand interessiert die Meldung von Goldman zu einem möglichen Aktienrückgang im Oktober, wir hatten es noch freitags abends am 18.9 brühwarm serviert. Und ganz klar zu Puts geraten. Tägliche Videos und Analysen erhalten Sie in unserem Exklusivbereich - hier zu abonnieren. (Am 30.9 empfahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...