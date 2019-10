Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse nach einem Besuch von diversen Schweizer Finanzhäusern von 13,50 auf 14 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Schweizer Bankensektor weiterhin ihre Präferenz für die Aktie von Julius Bär. Die Zielanpassung für die Credit Suisse begründete sie unter anderem mit einer höheren Rendite im Aktienhandelsgeschäft./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 01:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 01:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-10-03/08:58

ISIN: CH0012138530