WELLINGTON, Neuseeland, Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitHarp ist hocherfreut, die Verlängerung seines sehr erfolgreichen "3-plus-1-Angebots? für die profitablen Mining-Rigs bekannt zu geben. Dieses spezielle Angebot, das vor einigen Wochen eingeführt wurde, war ein großer Erfolg bei unterschiedlichen Anhängern des Krypto-Mining. Aufgrund der großen Nachfrage wird dieses Angebot bis zum 12. Oktober weiterlaufen.



BitHarp, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Neuseeland, steht in der globalen Krypto-Branche mit der kürzlich erfolgten Einführung seiner zwei Mining-Rigs Lyre Miner und Harp Miner im Rampenlicht. Die beiden Miner wurden im Hinblick auf die Bedürfnisse des durchschnittlichen Mining-Enthusiasten entwickelt. Anders als bei Hunderten von Arten von Mining-Hardware haben die beiden Produkte von www.BitHarp.com viele Beginner ermutigt, sich am Krypto-Mining zu versuchen. Diese Miner, die für den Hausgebrauch entwickelt wurden, sind vorkonfiguriert und können sofort zum Mining verwendet werden, sobald sie angeschlossen wurden.

Neben der Einfachheit des Mining hat BitHarp auch gut daran getan, die Profitabilität seiner Kunden sicherzustellen, indem es eine hohe Hash-Leistung liefert, die zahlreiche Branchenvertreter überrascht hat. Darüber hinaus gehoeren Lyre Miner und Harp Miner zu Mining-Hardware mit sehr geringem Energieverbrauch auf dem Markt - mit einem jeweiligen Energieverbrauch von 600 und 2400 Watt.

Die beiden Produkte von BitHarp können zum Mining von Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Dash mit den nachstehend zusammengefassten Hash-Leistungsraten verwendet werden.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) und 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) und 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) und 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) und 50 TH/s (Harp Miner)

"Wir haben zahlreiche Anrufe und E-Mails von Leuten erhalten, die um eine Verlängerung des 3-plus-1-Angebots gebeten haben?, sagte ein Sprecher von BitHarp. "Ich freue mich bekannt zu geben, dass dieses Angebot jetzt bis zum 12. Oktober gültig ist.?

Weitere Informationen zum Lyre Miner und Harp Miner sind verfügbar auf: https://www.bitharp.com/

Über BitHarp: BitHarp ist ein neuseeländischer Hersteller von Kryptowährungen, der die leistungsfähigsten und flexibelsten Mining-Rigs herstellt, die mit dem Ziel gebaut wurden, das Mining für Investoren einfacher und profitabler zu machen.