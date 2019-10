Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Evonik vor Zahlen von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen schwächerer Ergebnisse in allen drei Geschäftsbereichen rechne er bei dem Spezialchemiekonzern für das dritte Quartal mit einem operativen Gewinnrückgang (Ebitda) um 8 Prozent, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus heutiger Sicht sei das Jahresziel für diese Kennziffer aber weiter machbar, sofern das wirtschaftliche Umfeld im Schlussquartal keinen wesentlichen Rückgang aufweist./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 05:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-10-03/09:45

ISIN: DE000EVNK013