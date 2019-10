Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Leasinganbieter erziele hohes Wachstum und zugleich bessere Margen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erhöhte Prognose für das Neugeschäft stärke das Vertrauen, im gesamten Geschäftsjahr ein starkes Wachstum zu erreichen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 05:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-10-03/09:54

ISIN: DE000A161N30