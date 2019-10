Mit Bundespräsident Christian Wulff hatte der Verein "Frauen im Management" (fim) einen hochkarätigen Vortragsredner zum Jahresgespräch an die Börse Stuttgart eingeladen. Die Kernfragen: Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Wie schaffen wir es, ein politisch und gesellschaftlich zerrissenes Deutschland in einem auseinanderdriftenden Europa zu stabilisieren? Christian Wulff hat mit all seiner Erfahrung für ein tolerantes, vielfältiges Deutschland geworben und stellt das "Verbindende" in den Mittelpunkt. "Wir müssen in Europa Großartiges erhalten" sagt der Bundespräsident im Interview mit Börse Stuttgart TV