Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3315 Pence belassen. Sie sei überrascht über das begrenzte Ausmaß der US-Zölle auf europäische Spirituosen - insbesondere deshalb, weil diese auf Brandy, Schaumweine und französische Liköre nicht erhoben würden, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie glaubt aber, dass dies nur der erste Schritt in einer möglichen Eskalation des Handelsstreits ist./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 08:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 08:04 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-10-03/10:23

ISIN: GB0002374006