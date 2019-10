Seattle (ots/PRNewswire) - Die Plattform für umweltfreundliche Energie rationalisiert konzernweite Strombezugsverträge und Anlagenüberwachung für den globalen Markt für erneuerbare Energien



LevelTen Energy gab heute die Ausweitung seines bilateralen Beschaffungsmarktplatzes für erneuerbare Energien auf Europa bekannt. Der LevelTen-Marktplatz verfügt nun über Projekte in ganz Europa, darunter Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Deutschland und Italien.



Der Marktplatz von LevelTen ist eine Online-Plattform, die Anfang 2018 in Nordamerika eingeführt wurde und die Kosten, Komplexität und das Risiko von Kaufverträgen für Strom aus erneuerbaren Energien (PPAs) reduziert. Dazu bietet sie Käufern und Verkäufern fortschrittliche Analysen, Standarddokumentationen und Best Practices an. Seit der Einführung der Plattform haben Fortune-500-Unternehmen mit Hilfe der LevelTen-Technologie mehr als eine Milliarde Dollar an sauberer Energie beschafft.



"Wir haben uns verpflichtet, den globalen Markt für erneuerbare Energien zugänglicher, transparenter und effizienter zu gestalten", so Bryce Smith, Gründer und CEO von LevelTen Energy. "Indem wir unseren Marktplatz für europäische Entwickler und Käufer öffnen, setzen wir unsere Mission fort, die Märkte für erneuerbare Energien durch eine drastische Verbesserung der Transaktionen zu erweitern."



Die Ausweitung des Marktplatzes auf Europa kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für den Energieeinkauf von Unternehmen. Laut BloombergNEF haben europäische Unternehmen ihre PPA-Aktivitäten von 2017 bis 2018 verdoppelt. Unternehmen jeder Größe erweitern ihre globale Präsenz - und damit verbunden ist die Verantwortung, den Energieverbrauch finanziell und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Die Transparenz von LevelTen, der Deep Data-Ansatz und einzigartige Aggregations- sowie Portfolio-Modelle erfüllen diese Anforderungen, indem sie Unternehmen helfen, weltweit sicherer und effizienter zu beschaffen.



Das Ziel von LevelTen ist es, seinen Kunden genaue, umfassende Informationen über jede zu entwickelnde Anlage im Bereich der erneuerbaren Energien zur Verfügung zu stellen, mit ständig aktualisierten Informationen über den Entwicklungsstand, die Angebotspreise und tägliches Benchmarking der Wert- und Risikokennzahlen. Neben dem globalen Marktplatz bietet LevelTen End-to-End-Beschaffungsdienstleistungen, die Käufern in Unternehmen helfen, Investitionen in erneuerbare Energien von Anfang bis Ende zu recherchieren, zu beschaffen und zu überwachen, um Markttransparenz und strenge Standards für diesen schnell wachsenden Markt zu schaffen. Die Produktsuite von LevelTen umfasst "Dynamic Matching", "RFP Automation", "PPA Advisory Services" und "PPA Performance Monitoring".



Parallel zur Ausweitung des Marktplatzes auf Europa hat sich LevelTen bereits verpflichtet, seine ersten europäischen Ausschreibungen im Namen der globalen Fortune-500-Unternehmen zu starten. Entwickler, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich an LevelTen wenden, um Anmeldedaten zu erstellen und Projektdetails vor der Veröffentlichung der Ausschreibung Mitte Oktober hochzuladen (bitte senden Sie eine E-Mail an developerrelations@leveltenenergy.com (file://10.86.178.61/Users/nicole.naidin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LZ2IJFO3/developerrelations@leveltenenergy.com), um weitere Informationen zu erhalten).



Informationen zu LevelTen Energy



LevelTen Energy ist weltweit führend als Marktplatz und Beschaffungsplattform für erneuerbare Energien. LevelTen reduziert die Kosten, die Komplexität und das Risiko von Transaktionen mit erneuerbaren Energien. LevelTen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Seattle, Washington, USA.



