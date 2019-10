Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die 58. Ausgabe der Barcelona International Boat Show (http://www.salonnautico.com/en/home) wird sich auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein für den Schutz der Meere konzentrieren. Elektrische, hybride und solarbetriebene Boote, Konferenzen zum Meeresabfallmanagement und Ausstellungen zur Aufklärung der Besucher sind einige der Aktivitäten, die im Rahmen der Veranstaltung stattfinden werden, die weiter wächst und die gesamten Docks von España und Fusta del Port Vell mit der Präsenz führender Marken der nautischen Industrie füllen wird.



Die diesjährige Ausgabe, organisiert von Fira de Barcelona in Partnerschaft mit der National Association of Sailing Companies (ANEN), wird vom 9. bis zum 13. Oktober stattfinden und die Erholung der Branche mit einem Wachstum von 7 % gegenüber 2018 reflektieren. Damit wird die Veranstaltung, die in diesem Jahr mit neuen Marken aufwartet, ingesamt 290 Aussteller und mehr als 700 Boote präsentieren, von denen 180 auf dem Wasser ausgestellt werden.



Nachhaltige Navigation



Bei dieser Ausgabe möchten sich die Messeveranstalter auf die Nachhaltigkeit des Segelns als eine der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Branche konzentrieren. Neben hybriden und solarbetriebenen Booten, Innovationen zum Einsammeln von Mikroplastik unter Wasser und der Lancierung von Produkten, die aus Recyclingmaterialien hergestellt werden, wird die Boat Show auch Schritte unternehmen, um Umweltauswirkungen zu reduzieren.



In diesem Zusammenhang sagte der Präsident der Veranstaltung, Luis Conde: "Wir in der Segelgemeinschaft sind diejenigen mit dem größten Interesse am Schutz der Umwelt und wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein. Angesichts der Verschmutzung der Meere und Ozeane können Bootsliebhaber nicht einfach tatenlos zusehen. Und die Barcelona Boat Show möchte zu den Ersten gehörten, die sich der Nachhaltigkeit annehmen."



Neben den besten kommerziellen Präsentationen der spanischen Bootsindustrie in Gegenwart großer nationaler und internationaler Marken konsolidiert sich die Barcelona Boat Show als die größte professionelle Plattform in der Branche. Mit fast 200 Fachtreffen in der dritten Ausgabe der Professional Meetings oder der zweiten Ausgabe des Internationalen Investmentforums Nautic Tech für Start-ups mit Bezug zur Welt des Segelns präsentiert die Veranstaltung eine der umfangreichsten Agenden, um Geschäftskontakte herzustellen und zur Belebung der Branche beizutragen.



Eines der weiteren Hauptziele der Veranstaltungen ist es, das Segeln zu fördern und neue Zielgruppen zu erreichen. Der Direktor der Veranstaltung, Jordi Freixas, kommentierte: "Die Messe ist nicht nur eine kommerzielle Plattform für den Verkauf von Booten, sondern bringt auch eine breite Palette an Services und neue Möglichkeiten zusammen, um das Meer und die Navigation zu genießen, sowie mehrere Optionen, um das Segeln allen Zielgruppen und der ganzen Familie nahezubringen."



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004662/Barcelona_Boat_Show.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg



Pressekontakt:



Edu Pérez Moya

+34-93-233-21-66

eperezm@firabarcelona.com



Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/4391807