München (pta009/03.10.2019/10:45) - Der bisherige alleinige Vorstand der Syrakus Holding AG, Herr Andreas Schweitzer, hat sein Amt niedergelegt. Zum neuen Alleinvorstand wurde Herr Dan Jiang am 30. September 2019 durch den Aufsichtsrat für die Dauer von 12 Monaten ernannt. Nach der Bestellung von Herrn Jiang traten die Aufsichtsratsmitglieder zurück. Ein neuer Aufsichtsrat wird in Kürze durch gerichtliche Bestellung ernannt.



