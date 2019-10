LAUSANNE, Schweiz, Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein auf die klinische Phase der Onkologie fokussiertes Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer und gezielter Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren leistet, gab heute bekannt, dass es die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichte Registrierungserklärung auf Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang seiner Stammaktien widerrufen hat.



Chris Martin, DPhil, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, kommentierte: "Angesichts ungünstiger Marktbedingungen haben wir entschieden, dass es im besten Interesse unserer Aktionäre ist, die Registrierungsmitteilung zu widerrufen. Wir sind in der glücklichen Position, eine starke Bilanz, sehr unterstützende Investoren alternative Finanzierungsoptionen und einen stetigen Fluss anstehender Meilensteine zu haben, was alles in unserer Entscheidung berücksichtigt wurde, unter den aktuellen Marktbedingungen nicht mit einem Börsengang fortzufahren."

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Biotechnologieunternehmen, das in der klinischen Phase der Onkologie tätig ist und Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer und gezielter Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren leistet. Das Unternehmen entwickelt ADCs, indem es seine jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet und eine Pyrrolobenzodiazepin-(PBD)-Technologie der nächsten Generation einsetzt, an der ADC Therapeutics Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt. Die strategische Zielauswahl für PBD-basierte ADCs und erhebliche Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben es ADC Therapeutics ermöglicht, eine tiefe klinische und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumorkrebsen mit hohem unerfülltem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen verfügt über mehrere PBD-basierte ADCs in laufenden klinischen Studien, die von der ersten in klinischen Studien am Menschen bis hin zu entscheidenden Phase-2-Studien in den USA und Europa reichen, und zahlreiche präklinische ADCs in der Entwicklung. ADCT-402, der führende Produktkandidat des Unternehmens, hat eine signifikante klinische Aktivität mit einem einzigen Wirkstoff bei einer breiten Population von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom gezeigt, einschließlich schwer zu behandelnder Patienten. ADCT-301, der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, hat seine klinische Aktivität bei stark vorbehandelten Patienten mit Hodgkin-Lymphom nachgewiesen und hat aufgrund seines Wirkungsmechanismus auch Potenzial für die Behandlung solider Tumore. ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und besitzt Geschäftsstellen in London, San Francisco und New Jersey.

