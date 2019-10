WARRINGTON, Vereinigtes Königreich, Oct. 03, 2019, das Technologieunternehmen, das eSuite bereitstellt, die intelligenteste Plattform der Welt für Abonnentenverwaltung und -abrechnung, gibt eine Verstärkung seiner Erlebnisoptimierungsfähigkeiten durch eine Reihe von Funktionen bekannt, mit denen Medienunternehmen individuell zugeschnittene Abonnement-Marketingkampagnen erstellen können, um mit hyperpersonalisierten Produkten, Preisgestaltung und Werbeaktionen die Akquisition neuer Abonnenten zu unterstützen und aktuelle Abonnenten neu zu engagieren.

Die zusätzliche Fähigkeit erweitert das bestehende eSuite-Modul Intelligence & Decisioning, das Zugangskontrolle und Messung bietet. Medienunternehmen haben die Möglichkeit, ihre Inhalte und Produkte, die innerhalb der eSuite erstellt wurden, in individuell zugeschnittenen Erlebnissen einzusetzen und Content- und Produktempfehlungen für verschiedene Publikumssegmente in der Form von dynamischen Paywalls und zielgerichteten Einblendungen auszulösen.

eSuite-Administratoren können mehrere Berührungspunkte für Besucher und existierende Abonnenten erstellen und personalisierte Inhalte, Werbeaktionen, Produkte, Preise, Währungen, Sprachen und mehr erscheinen lassen. Dadurch wird an integralen Punkten im Verlauf der Besuche der Benutzer das richtige Publikum erreicht und das Endziel unterstützt, die Akquisition zu erhöhen und den Erlös zu maximieren.

Produkte und Werbeaktionen werden ausgelöst, wenn Kundenabsicht, Content-Affinität, Produktbeliebtheit oder eine Reihe von anderen Faktoren eine Tendenzschwelle überschreiten. Die Funktionalität hilft Unternehmen außerdem, aktuelle Abonnenten zu pflegen und ihren Lebenszeitwert zu maximieren, indem sie Upsell- und Win-Back-Geschäftsgelegenheiten schafft. Darüber hinaus ermöglicht sie die Erstellung von Auslöserpunkten, um automatisch Inhalte und Produkte anzuzeigen, von denen wir wissen, dass der Kunde an ihnen interessiert ist.

Hinter den Kulissen befähigt das maßgebliche Update Vermarkter, Datenanalysten und Kundenerlebnis-Teams, mit Funktionen wie multivariaten A/B-Tests in Abonnementkampagnen "fühlen und anpassen" zu können, um die Effektivität des Erscheinens bestimmter Produkte und Werbeaktionen für segmentierte Zielgruppen zu verstehen. Detaillierte Berichte und Analytik bieten datengestützte Orientierung bei der Anpassung von Kampagnen. Zusätzlich ist es jetzt dank gebrauchsfertigen Vorlagen möglich, das Erlebnis von Abonnenten zu personalisieren, ohne von Software-Entwicklern oder Grafikdesignern abhängig zu sein.

Chris Cheney, CTO und Mitbegründer von MPP Global kommentierte: "Mit verstärkten Fähigkeiten für Erlebnisoptimierung erhalten unsere Kunden noch mehr Flexibilität, um ihre Akquisitions- und Retentionsstrategien zu optimieren. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung der eSuite als einer echten End-to-End-Plattform, mit einem reichhaltigen Funktionsset durch Frontend-Personalisierung, Abonnentenverwaltung und -abrechnung sowie einer Retentions- und Wiederherstellungsfunktionalität. All dies gibt Medienunternehmen den neusten Wettbewerbsvorteil in ihren Märkten und den Vorteil von riesigen betrieblichen Effizienzeinsparungen.

Um mehr über MPP Global und die eSuite zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mppglobal.com .

Über MPP Global

http://www.mppglobal.com

MPP Global stellt eSuite bereit, die intelligenteste Plattform der Welt für Abonnentenverwaltung und -abrechnung, die Blue-Chip-Unternehmen im Mediensektor die Freiheit gibt, flexible Geschäftsmodelle zu implementieren, die wiederkehrende Einnahmen schaffen.

eSuite unterstützt das Lebenszyklusmanagement der nächsten Generation, mit der die Akquisition, Monetarisierung und Optimierung von Kunden ermöglicht wird.

MPP Global unterhält Büros auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und im Asien-Pazifikraum und verfügt über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz darin, den Lebenszeitwert von Kunden zu maximieren. Zu den Kunden gehören Sky, McClatchy, L'Équipe, Bonnier, Specsavers, Daily Mail, NBC Universal, ProSiebenSat.1 und Mainichi.

