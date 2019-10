Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 28,60 auf 30,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Effekt einer vergleichsweise schwieriger werdenden Preisgestaltung dürfte bei dem Baustoffkonzern im zweiten Halbjahr überlagert werden von einem geringeren Kostenanstieg, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem schwächeren Marktumfeld in der Baubranche sei das Aufwärtspotenzial für die Aktie gering./tih/jha/

