Köln/Wien (pts011/03.10.2019/11:15) - Aus Österreich kommt der berühmteste Energydrink der Welt. Und aus Österreich kommt auch der erste (seit 2007) rein biologische Energydrink der Welt: PURE BIO ENERGY! Trotz rein biologischer Zutaten ist der Kick aus diesem Energydrink stärker als bei allen "chemischen" Energydrinks. "In unserem PURE BIO ENERGY sind natürliche Inhaltsstoffe und Koffein aus biologisch angebauten Kaffeepflanzen enthalten und die sind schneller, intensiver und auch länger für den Körper verfügbar als alles andere am Markt. Noch dazu ist PURE BIO magenschonender und wird daher vor allem von Hard Working Men verwendet, die wirklich wach bleiben müssen", so Entwickler und CEO Udo Wagner. Er ist auch in diesem Jahr wieder auf der weltweit größten Fachmesse für Lebensmittel und Getränke vertreten und verspricht einige sensationelle Produktneuheiten. Die ANUGA in Köln läuft vom 5. bis 9. Oktober 2019 und der Stand von PURE BIO ENERGY ist in Halle 8.1, Stand Nr. D029! https://www.pure-bio.at Mehr Power als Taurin und mehr pures Bio als jeder Smoothie Derzeit ist der PURE BIO Energy Drink in mehr als 30 Ländern und tausenden Supermärkten und Outlets in Europa, Asien, Südamerika und im Mittleren Osten vertreten. Der kürzlich durchgeführte Produktlaunch in den USA verlief ebenfalls äußerst erfolgreich. "Eigentlich kein Wunder, die Nachfrage nach reinen und puren Naturprodukten steigt weltweit überproportional an und die Lebensmittelketten suchen am Markt nach entsprechenden Produkten. Pure Bio-Energy trifft hier genau den Lifestyle", so Entwickler und CEO Udo Wagner über den Energy-Drink der nächsten Generation. Japan ist verrückt nach Bio-Power - ohne Gummibärchengeschmack Millionen trinken Energydrinks und achten dabei nicht auf die Inhaltsstoffe, denn Marke geht immer noch vor Wirkung. Dabei wurde bereits in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, dass Taurin keinerlei positiven Effekt auf die Ausdauer oder die Konzentration hat. Natürliches Koffein jedoch ist seit Jahrhunderten der Power-Wachmacher. In PURE BIO ENERGY ist natürliches Koffein enthalten und daher wird nicht nur die Konzentration, sondern auch das Energielevel essentiell gesteigert. Bio-Energy aus Österreich in 30 Ländern weltweit - in tausenden Outlets Aktuell wird das High-End-Produkt in mehr als 30 Ländern in Supermärkten vertrieben, wie z.B. bei Merkur, Billa, DM Markt, Metro, der Bünting Gruppe, Netto, ADEG, Wedl CuC, Kaufland, Tesco, Spar, Cencosu, Carrefour, Auchan, Ikea, in Shell-Shops, Eni-Shops, Accor Hotels, Bio-Supermärkten, in der Gastronomie und Eventgastronomie, im Lebensmitteleinzelhandel, in tausenden Tankstellen und Convenient Stores sowie in über 10.000 Lawson-Supermärkten in Japan, inklusive Erlangung des Japanese Agricultural Standard (JAS-Zertifikat). Der WORLD'S BEST ENERGY DRINK hat seinen Stand auf der ANUGA in Köln vom 5. bis 9. Oktober 2019, in Halle 8.1, Stand Nr. D029. https://www.pure-bio.at (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191003011

