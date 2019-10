Zuora, Inc., (NYSE:ZUO), der führende Anbieter von Cloud-basierten Abonnement-Plattformen, gab heute bekannt, dass Saint-Gobain, einer der weltweit größten Baustoffhersteller, die Zuora Central Platform genutzt hat, um sein erstes Abonnementangebot Temperly, eine globale Heizungs- und Wasserlösung, anzubieten. Mit der Einführung von Temperly unterstützt Zuora Saint-Gobain beim Einstieg in das Geschäft mit intelligenten Gebäuden und bietet seinen Kunden individuelle, konsumorientierte Dienstleistungen.

Industrielle Hersteller befinden sich in einer neuen Ära, der Industrie 4.0, die weniger von hergestellten Produkten als vielmehr von der Verknüpfung von Produktions-, Logistik- und Serviceprozessen bestimmt wird. Laut der halbjährlichen Ausgabenrichtlinie für das Internet of Things von IDC werden die weltweiten IoT-Ausgaben 2022 die 1-Billionen-Dollar-Marke überschreiten und wir erleben bereits eine deutliche Markterweiterung: 2018 verzeichnete das IoT ein Branchenwachstum von 22 %, gemäß dem Subscription Economy Index. Aber während der Übergang zu wiederkehrenden Einnahmen eine notwendige Entwicklung ist, fand PwCs Umfrage zur Monetarisierung des Internet of Things heraus, dass nur 14 der Hersteller angaben, bereits IoT-Strategien zur Markteinführung entwickelt zu haben.

Jean-François Pinard, Director of New Products and Services von DSC, Saint-Gobain: "In der langen Geschichte unseres Unternehmens hatten wir noch nie so etwas wie Temperly getan technisch, geschäftlich oder kulturell also brauchten wir eine agile Plattform, um die Einführung unseres wiederkehrenden Geschäftsmodells zu beschleunigen. Die Wahl von Zuora war eine klare Entscheidung, keine eigene Abrechnungsanwendung zu entwickeln."

Die Umstellung von Saint-Gobain auf Abonnements war eine strategische proaktive Reaktion auf den sich ändernden Markt- und Regulierungsdruck. Zu den DSC-Kunden (die Geschäftseinheit Sanitärheizungs-Vertrieb von Saint-Gobain) gehörten Heizungsingenieure, Klempner und Installateure, die von den neuen gesetzlichen Bestimmungen betroffen waren, die eine Ausstattung der Eigentumswohnungen mit Geräten erforderten, die es den Bewohnern ermöglichten, die Nutzung zu bezahlen. Natürlich mochten es die Bewohner von Eigentumswohnungen, nur für den Energieverbrauch zu zahlen, im Gegensatz zu Pauschalgebühren, die auf Oberflächenmessungen basieren aber das Sammeln und Abrechnen für die Nutzung war eine Herausforderung.

Saint-Gobain DSC entwickelte Temperly, um seinen professionellen Kunden bei der Erfassung, Messung und Berechnung des Stromverbrauchs zu helfen, damit das Unternehmen seine eigenen Kunden halten kann anstatt sie an spezialisierte Dienstleister zu verlieren. Der Start dieses Pilotprojekts war für Saint-Gobain ein digitaler Wendepunkt. Um erfolgreich zu sein, konnte sich DSC nicht darauf verlassen, interne Tools für die Abonnementverwaltung anzupassen. Sie benötigten eine Plattform, die speziell für die Verwaltung der Komplexität von Abonnements entwickelt wurde.

DSC vertraut auf Zuora, um die Rechnungsstellung und die Abonnements für eine optimale Effizienz zu verwalten. Da Zuora Agilität und Geschwindigkeit bietet, kann DSC seit der Implementierung Konten jetzt schneller schließen und Angebote mit weniger Ressourcen schneller erstellen.

Das Hauptziel von Temperly war es, den 80.000 aktiven professionellen Kunden von DSC über die Anzahl und den Umfang der Neukunden hinaus einen Mehrwert zu bieten. Wie Pinard anmerkte: "Die Vorteile von Temperly sind indirekt, aber wesentlich. Indem wir unseren professionellen Kunden helfen, schaffen wir einen unschätzbaren Mehrwert und vertiefen ihre Beziehung zur Marke DSC."

Jean-François Pinard wird bei der heutigen Subscribed Paris-Veranstaltung am Morgen während der Keynote sprechen.

Lesen Sie hier mehr über Saint-Gobain in der Unternehmensfallstudie.

