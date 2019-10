New York (ots/PRNewswire) - Ringier Axel Springer Serbia hat sich mit Vuukle (Aussprache wie englisches Wort "vocal") zusammengetan, ein Medientechnologieunternehmen, das auf User-Engagement für Websites von Verlagen spezialisiert ist.



Vuukle ist eine KI-gestützte User-Engagement-Plattform für große Verlage. Es bietet anpassbare Widgets für intuitives und einfaches User-Engagement. 6 verschiedene Widgets auf der Seite werden über 1 API-Aufruf bereitgestellt, indem die Seite 6 Mal schneller und leichter gemacht wird. Darüber hinaus bietet Vuukle Verlegern eine Option zur Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen aus einer mehrformatigen Anzeigeneinheit in mehreren Größen.



"Wir haben nicht einmal 45 Tage mit Vuukle zusammengearbeitet, als wir bereits eine durchschnittliche User-Engagement-CTR von über 10 % beobachtet haben. Die Datenerhebung über Vuukles Reaktions-Widget ist unseren Content- und Redaktionsteams eine unglaubliche Hilfe, um das Publikumsverhalten besser zu verstehen. Wir freuen uns darüber, der Vuukle-Familie beizutreten", sagte Ivan Krstic, Product Development Director bei Ringier Axel Springer Serbia.



Von der Partnerschaft zwischen Ringier Axel Springer Serbia und Vuukle erhoffen sich beide Unternehmen einen Anschub des strategischen Wachstums. "Vuukle hat erkannt, dass Verleger ihre Nutzer am besten für ihre Seiten interessieren können, wenn diese das Gefühl haben, dass ihre Zeit sinnvoll genutzt ist. Und das lässt sich nur durch ein so fesselndes Erlebnis erreichen, dass der Nutzer mit Freude länger auf der Seite verweilt und wertvolles Feedback hinterlässt", sagte Gründer und CEO Ravi Mittal.



Informationen zu Vuukle



Vuukle ist eine führende Plattform für Audience-Engagement, die von einigen der weltweit größten Online-Verlagen verwendet wird. Vuukle hat verschiedene Lösungen im Angebot, beispielsweise eine interaktive visuelle Sharing-Bar, Facebook-artige Reaktionen, eine KI-Kommentierungslösung, Talk of the Town-Wiederverbreitung, Monetisierung sowie Echtzeitanalyse. Dadurch soll das Interesse der Nutzer geweckt werden, damit sie länger auf der Seite des Verlags verweilen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vuukle.com.



Informationen zu Ringier Axel Springer Serbia



Ringier Axel Springer Serbia ist ein führendes digitales und Medienunternehmen mit einem großen Portfolio an Print- und digitalen Marken. Seit seinen Anfängen im Jahr 1996 ist Ringier Axel Springer Serbia stark gewachsen und hat seine Reichweite ausgedehnt, um ein größeres Publikum mit erstklassigen Inhalten zu versorgen.



Ringier Axel Springer Serbia gehört zur Ringier Axel Springer Media AG, ein am 1. Juli 2010 aufgelegtes Joint Venture zwischen der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE, um das internationale Geschäft in Mittel- und Osteuropa zusammenzulegen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ringieraxelspringer.rs



