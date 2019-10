Neuzugänge in der Region Asien-Pazifik sind ein Eckpfeiler der Strategie von HireRight zur Vertiefung der Beziehungen mit globalen und lokalen Kunden

HireRight, ein führender Anbieter von globalen Hintergrundüberprüfungen für Mitarbeiter, Drogentests, Bildungsüberprüfungen und elektronischen Lösungen für Formular I-9 und E-Verify, freut sich, die Übernahme von J-Screen und PeopleCheck, führende Anbieter von Hintergrundüberprüfungen mit Sitz in Tokio, Japan, bzw. Newcastle, Australien, mitteilen zu können.

Beide Übernahmen sind integraler Bestandteil der Strategie von HireRight, seine globalen Dienstleistungen insgesamt und seine Präsenz in der Region Asien-Pazifik speziell zu stärken. Diese strategischen Ergänzungen werden ein überlegenes Angebot für globale Kunden bieten, die aus oder in Asien-Pazifik einstellen möchten, während Kunden mit Sitz in der Region verbesserte Vor-Ort-Services erhalten werden.

"Da Unternehmen und Talente immer grenzenloser werden, müssen Arbeitgeber in der Lage sein, Kandidaten auf globaler Ebene zu prüfen, sei es für lokale Niederlassungen oder den internationalen Markt. Regionale, länderspezifische Expertise und Fähigkeiten sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es darum geht, spezifische regulatorische und kulturelle Fragen zu lösen", sagte Guy Abramo, Chief Executive Officer von HireRight. "Durch die Erweiterung des Umfangs und der Reichweite unseres Engagements in der Region werden wir in einer noch besseren Position sein, um unsere Kunden mit dem Tempo, der Sichtbarkeit sowie Genauigkeit zu unterstützen, die sie benötigen, wenn sie ihre globalen Belegschaften erweitern."

J-Screen bietet Hintergrund- und Due-Diligence-Prüfungen in Japan und Korea an und hat ein robustes Netzwerk von öffentlichen, privaten und proprietären Informationsquellen aufgebaut. Zu den Kunden gehören Finanzinstitute, multinationale Unternehmen, professionelle Dienstleister und Regierungsorganisationen.

PeopleCheck bietet auch Dienstleistungen zur Hintergrundprüfung in vielen Branchen an, darunter Technologie, Bauwesen, Finanzen, Telekommunikation, Personalbeschaffung, professionelle Dienstleistungen, Bergbau und Gesundheitswesen. Ihre End-to-End-Prozesse liefern schnelle, genaue und objektive Resultate und priorisieren den Kundenservice mit starker Branchen- und Produkterfahrung.

"Wir freuen uns, J-Screen und PeopleCheck in der HireRight-Familie begrüßen zu dürfen", sagte Steve Girdler, Managing Director von HireRight für EMEA und Asien-Pazifik. "Als führende Anbieter in ihren jeweiligen Regionen freuen wir uns, auf den Wert aufzubauen, den ihre qualifizierten und sachkundigen Teams unseren Kunden in Asien-Pazifik bieten werden."

Über HireRight

HireRight hilft Arbeitgebern, die richtigen Kandidaten einzustellen, indem das Unternehmen globale Hintergrundprüfungen zur Beschäftigung, Drogentests, Bildungsprüfungen und elektronische Lösungen für das Formular I-9 und E-Verify anbietet. Arbeitgeber können die umfangreichen Auswahllösungen von HireRight auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden und ihnen so die Gewissheit geben, dass sie ihre Einstellungs- und Überprüfungsprozesse sicher beherrschen. Die Plattform von HireRight lässt sich in bestehende Personalplattformen und Systeme zur Bewerberverfolgung integrieren und bietet Unternehmen sowie Kandidaten die bestmögliche Erfahrung.

HireRight hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter regionale Zentralen in London, Mexiko-Stadt und Singapur. Erfahren Sie mehr unter www.HireRight.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

