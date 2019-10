Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Torhüter Nico Mantl für U20-Nationalmannschaft nominiert DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Torhüter Nico Mantl für U20-Nationalmannschaft nominiert 03.10.2019 / 12:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Eigengewächs Nico Mantl wurde für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert! Der 19-jährige Torhüter steht im Kader für die beiden Länderspiele gegen Polen in Norderstedt (10. Oktober, 18.00 Uhr) und in der Schweiz in Biel (13. Oktober, 15.00 Uhr). "Das macht uns unheimlich stolz und bestätigt seine Entwicklung", so Trainer Claus Schromm. "Der ganze Verein freut sich für Nico, dass er diese tolle Chance bekommt. Das ist die logische Konsequenz für seine guten Leistungen in dieser Saison." Der gebürtige Münchner kam 2011 vom Partnerverein FC Deisenhofen in die U12 der SpVgg Unterhaching und ist seit dieser Saison Stammkeeper. Im August hatte Mantl seinen Vertrag bis 2023 verlängert. "Das ist eine super Nachricht für Nico, aber auch für die Spielvereinigung Unterhaching", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Die Nominierung unseres Eigengewächses für die Nationalmannschaft zeigt, dass unser Verein eine hervorragende Arbeit leistet und es zudem möglich ist, über Haching den Weg nach ganz oben auch schaffen zu können." 03.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 885003 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 885003 03.10.2019 ISIN DE000A2TR919 AXC0083 2019-10-03/12:39