Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 130 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag des Brillenkonzerns habe es keine weiteren positiven Überraschungen gegeben, er sei aber reich an Informationen gewesen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraufhin spürbare Gewinnmitnahmen bei der Aktie dürften wohl nur eine vorübergehende Erscheinung gewesen sein. Das höhere Ziel begründete er mit seiner relativen Bewertungsskala./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-10-03/12:41

ISIN: FR0000121667