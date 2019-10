Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 19 auf 18 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der förderlichen Ernennung eines neuen Konzernchefs dürften bei dem Schweizer Industriekonzern nun wieder die Fundamentaldaten stärker in den Mittelpunkt rücken, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen vor dem Hintergrund einer weiteren Konjunkturabschwächung an./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 22:59 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-10-03/12:53

ISIN: CH0012221716