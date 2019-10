Der ATX hat an den ersten zweieinhalb Oktober-Tagen an die 100 Punkte und damit das gesamte September-Plus wieder abgegeben. Von Rekorden ist man an der Börse weit weg, die gibt es dafür bei der Steuerlast für Unternehmen. Mit einer KÖSt von 2.096 Mrd. Euro im August sah man das Höchste je im August gemessene Aufkommen. Addiko Bank 1.17% Zumtobel -4.06% voestalpine 0.71% RBI -2.23% Erste Group 0.68% Valneva -1.23% Und das ist eben von der Wiener Börse reingekommen (die Links führen auf Seiten der Wiener Börse): "Q1-Q3 2019 mit drei prime market Debüts trotz herausforderndem Umfeld, Anleihen-Listings auf Rekordkurs Der österreichische Kapitalmarkt verzeichnet in den ersten drei Quartalen so viele Börsengänge wie ...

