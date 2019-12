Die Wiener Börse hat am Donnerstag moderat im Plus geschlossen. Der ATX stieg um magere 1,22 Punkte oder 0,04 Prozent auf 3.113,72 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York-0,17 Prozent, DAX/Frankfurt-0,85 Prozent, FTSE-100/London -0,70 Prozent und CAC-40/Paris +0,03 Prozent.Nach klaren Verlaufsgewinnen ging der Handelstag für den ATX nur moderat im Plus ...

