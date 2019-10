Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Underweight" belassen. Die gemessen am ISM-Index gesunkene Stimmung in der US-Industrie untermauere seine vorsichtige Haltung zum Minensektor, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung diversifizierter Konzerne sei nicht mehr günstig - mit Rio Tinto als immer noch herausstechende Ausnahme. Glencore dagegen sei teuer bewertet mit größeren Risiken./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 23:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-10-03/13:26

ISIN: JE00B4T3BW64