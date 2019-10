Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom analysierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu den Benelux-Banken die Nachhaltigkeit einer Margenausweitung am Hypothekenmarkt in den drei deutschen Nachbarstaaten. Als Fazit bleibt es dabei, dass ING aus Gründen der Bewertung und der Wachstumsaussichten sein präferiertes Finanzhaus in dieser Region ist./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-10-03/13:44

ISIN: NL0011821202