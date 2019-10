Die Aktienumsätze an der Wiener Börse sind heuer im Vergleich zum Vorjahr weiter rückläufig. Nach drei Quartalen beträgt das Minus 9,8 Prozent, wie die Wiener Börse am Donnerstag mitteilte. In absoluten Zahlen sank der Umsatz von 52,1 auf 47 Mrd. Euro. Die Börse verwies darauf, dass die Umsätze im von Brexit und Handelsstreit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...