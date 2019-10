Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Annahmen für den Chemiekonzern an - auch unter dem Einfluss von Währungsentwicklungen. In der Summe kürzte sie ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit) in den Jahren bis 2021 um bis zu 4,9 Prozent, gleichwohl sie damit über dem Konsens bleibe. Auf das Kursziel oder das Votum zur Aktie habe dies keinen Einfluss./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 11:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-03/14:06

ISIN: DE000BASF111