Uniqa-HV GJ 2018 (2): Ich denke, über die Uniqa-HV sollte ich mehr schreiben, nach diesem Artikel hier bin ich Teil 2 schuldig geblieben. Die Aktie hat sich in all den Monaten nicht weit von den 8 Euro entfernen können, trotz der schönen Dividende. Na, beleuchten wir das Unternehmen intensiver: Uniqa Ventures sei eine eigene GmbH mit 17 Investitionen, davon 11 direkt und 6 zusammen mit RBI und Speedinvest. Mit 15 Mio. Euro habe man einen recht kleinen Betrag investiert, aber in dieser Zeit 26 % Wertzuwachs erzielt. "Wir tun das, um Geld zu verdienen!", es handle sich nicht von vornherein um Stranded Costs. Kein einziges Investment würden wir machen, wenn wir nicht wüssten, dass wir dort Geld verdienen. Der Nachhaltigkeitsbericht sei kein Greenwashing, wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...