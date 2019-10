Hohe Kosten haben dem Coca-Cola -Rivalen Pepsico im dritten Quartal trotz starker Geschäftszuwächse einen Gewinnrückgang eingebrockt. Vor allem die florierende Snack-Sparte Frito-Lay ließ die Erlöse im Jahresvergleich um 4,3 Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar (15,7 Mrd Euro) ansteigen, wie Pepsi am Donnerstag mitteilte.

Dennoch sank der Überschuss von 2,5 auf 2,1 Milliarden Dollar, was unter anderem an gestiegenen Ausgaben etwa für Werbung und Marketing lag. Der US-Konzern litt zudem unter dem starken Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälert. Dieser Effekt drückte das Ergebnis um ein Prozent.

Pepsi-Chef Ramon Laguarta zeigte sich trotzdem zufrieden mit den Quartalszahlen und bestätigte die Geschäftsziele des Unternehmens für das Gesamtjahr. Auch bei Anlegern kam der Finanzbericht gut an, die Aktie stieg vorbörslich zeitweise um rund drei Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits um gut 21 Prozent zugelegt./hbr/DP/jha/

