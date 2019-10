von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDas Unternehmen erwartet nun für das Jahr einen Vorsteuerverlust in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags. Bisher hatte Salzgitter einen Gewinn im Korridor von 125 bis 175 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Grund für die Korrektur ist nicht die schwache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...