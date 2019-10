Ende Oktober wird in Argentinien ein neuer Präsident gewählt. Und nach den neuesten Umfragen sehen den jetzigen Präsidenten Macri mit einem Rückstand von 21 Punkten hinter Alberto Fernandez und seiner Kandidatin als Vizepräsidentin, Christina Kirchner, der Vorgängerin Macris.Dieser Vorsprung kommt nicht von ungefähr. Es ist die tiefe Enttäuschung über ein hehres Ziel Macris, Argentinien wieder zu Wohlstand zu verhelfen. Über eine in weiten Teilen abgehobene Attitüde des Präsidenten, sich in die Millionen armer und während seiner Amtszeit arm gewordener Argentinier einzufühlen und dies in politische Budgetentscheidungen zu gießen, die die verwundbarsten Mitglieder vor dem sozialen Zerfall bewahrt. Die von den Argentiniern selbst "Macrisis' genannte Wirtschaftskrise ist auch eine soziale, in der 15 Millionen von 40 Millionen Argentiniern nicht genug zu essen haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...