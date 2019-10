Die Manager der deutschen Wirtschaft sind meist männlich, akademisch, westdeutsch und viel zu eng verbandelt. Warum das Innovationen verhindert - und deutsche Konzerne anfälliger für die kommende Rezession macht.

Ingo Speich geht es ums Prinzip. Der Fondsmanager von Union Investment hat im September 2015 nichts gegen Hans Dieter Pötsch einzuwenden, den damaligen Finanzvorstand von Volkswagen. Zumindest nicht persönlich. Er schätze "Herrn Pötsch sehr", so Speich. Aber warum Pötsch vom Vorstand direkt zum Aufsichtsratschef befördert werden soll, das will ihm schon von Amts wegen nicht einleuchten: Speich, damals Fondsmanager bei Union Investment, stellt mit Blick auf Pötsch klar: "Wir sind gegen seinen direkten Wechsel. Ein Aufsichtsratsvorsitzender braucht kritische Distanz, um Dinge zu hinterfragen."

Wie recht er damit hat, wird zwei Wochen später klar: Der Abgasskandal kommt ans Licht - und damit gewinnt die Frage, wie es um die "kritische Distanz" des neuen VW-Aufsichtsratschefs bestellt ist, sofort an Brisanz: Pötsch hat als Finanzchef eng mit dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn zusammengearbeitet - der wird wenige Wochen später zurücktreten. Für Pötsch und VW bedeutet das: Eine verdachtsfreie Aufarbeitung des Skandals ist unmöglich, die Frage der Befangenheit steht immer im Raum. Und mehr noch: Seit vergangener Woche wird gegen Pötsch als Mittäter ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagt ihn neben Winterkorn und VW-Chef Herbert Diess wegen des Verdachts der Marktmanipulation an. Sie sollen den Kapitalmarkt zu spät über die Dieselaffäre informiert haben.

Es ist eine Hiobsbotschaft für die deutsche Unternehmenswelt. Und nicht die einzige. Fast zeitgleich meldet der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp, den eben erst inthronisierten Konzernchef Guido Kerkhoff zu entlassen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Die Aufarbeitung einer Affäre bei VW mit einem aktivistischen Investor bei Thyssenkrupp, der seinen Einfluss im Konzern ausspielt? Viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint: In beiden Fällen haben Aufsichtsrat und Vorstand jahrzehntelang symbiotisch agiert, oft sogar personalidentisch. In beiden Fällen führte die systematische Verklüngelung zu einer Herrschaft des Missmanagements, an dem die Konzerne - und weite Teile der Dax-Wirtschaft - bis heute kranken. Bei Thyssenkrupp sah das Verantwortungskollektiv aus operativem Geschäft und Kontrolle gemeinsam über die Risiken eines riskanten Milliardeninvestments in Südamerika hinweg. Bei Volkswagen deckten sich Vorstand und Aufsicht jahrzehntelang wechselseitig in ihrem Fehlverhalten. Managementautor Reinhard Sprenger spricht von "Beispielen dafür, wie der programmierte Konsens durch Schweigen deutsche Unternehmen hemmt".

Und diese Beispiele stehen für ein Muster - für ein strukturelles Problem des deutschen Konzernmanagements: Es regiert kein Kreis der Besten, sondern eine Kooperative des Mittelmaßes. Ein Jahrzehnt nach der Einführung des Corporate Governance Kodexes missachten die Buddys in den Konzernen noch immer das Distanzgebot zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Und drei Jahre nach Einführung der gesetzlichen Frauenquote ist es auch um die Diversität in deutschen Aufsichtsgremien noch immer schlechter bestellt als in den meisten westeuropäischen Ländern. Fast unglaublich, aber wahr: An die Spitze eines Dax-Konzerns hat es bis heute keine Frau geschafft.Der Mangel an Heterogenität endet nicht beim Geschlecht. In den deutschen Vorständen finden sich wenig jüngere Menschen, wenig ältere - es präsidiert: das Mittelalter. Die Dominanz der Betriebswirte in den Chefetagen ist erdrückend. Und natürlich sind Ostdeutsche auch 30 Jahre nach dem Mauerfall so wenig in Spitzenpositionen präsent wie Aufsteiger aus Arbeiterfamilien. Kurzum: Die deutsche Wirtschaft ist zahlenmännlich, akademisch, westdeutsch und inzestuös - Elitenzucht aus der Retorte. Das ist nicht nur problematisch für die Gesellschaft. Sondern hemmt auch die wirtschaftliche Leistungskraft der Unternehmen. Wenn sich Vorstandsriegen selbst reproduzieren, entsteht kein Widerspruch, keine Reibung, keine Kreativität, keine Innovation. Die Gremien schreiben das Verhalten aus der Vergangenheit fort - und verlieren den Anschluss.

Der Boom hat vieles überdeckt, aber in der Wirtschaftskrise treten die verheerenden Folgen dieser strukturellen Fehlentwicklung offen zutage. Schon bald könnte sich dies wieder zeigen. Im dritten Quartal des Jahres rutscht die deutsche Wirtschaft wohl in eine Rezession. "Konjunktur kühlt ab - Industrie in der Rezession", lautet der Titel des Herbstgutachtens für die Bundesregierung. Und da dürfte sie den Prognosen der meisten Institute zufolge auch erst mal bleiben. Die wöchentlich bekannt werdenden Zahlen von Entlassungsrunden und Filialschließungen legen sogar Schlimmeres nahe. Fest steht: Wenn der konjunkturelle Herbststurm aufzieht, dann steht auf den Kommandobrücken eine Managementmannschaft, deren Strategien schon bei Sonnenschein an ihre Grenzen stoßen.

Aufbruch? Eher nicht

Noch einmal Thyssenkrupp. Es ist fast schon ironisch, dass mit Kerkhoff ein Mann geht, der für den Kulturwandel stand. Kerkhoff kam 2011 von der Deutschen Telekom als Finanzchef - gerade als Vorstandschef Heinrich Hiesinger angetreten war, beim Ruhrkonzern aufzuräumen. Milliardenverluste, Korruption, Silodenken - Hiesinger war entschlossen, die Vergangenheit vergessen zu machen, eine neue Kultur zu etablieren. Er schaffte den Firmenjet ab, berief einen Vorstand für Compliance-Fragen und eine Diversity-Managerin, richtete ein Netzwerk für Schwule, Lesben und Transsexuelle ein. Er verkleinerte das Führungsgremium, besetzte es mit Managern von außen - und entließ, wer den Verlockungen von Geschenken trotz aller Schulungen nicht widerstehen konnte. Am Ende aber war die Last des schlecht laufenden Stahlgeschäfts, war das Erbe der Misswirtschaft zu groß. Hiesinger ging im Sommer 2018 - auf Druck der Aktionäre Elliott und Cevian Capital. Und nun auch Kerkhoff.

Knapp 200 Kilometer weiter südlich sitzt Martin Zielke im 49. Stockwerk des Frankfurter Commerzbank-Hochhauses vor einer grauen ...

