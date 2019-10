Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" belassen. Die Auslieferungen des Elektroauto-Herstellers hätten seine Prognose getroffen, die zuvor angeheizten Markterwartungen aber verfehlt, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um aber auch nur das untere Ende des Auslieferungsziels für 2019 zu erreichen, müsste Tesla die Auslieferungen im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel um 8 Prozent steigern./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 19:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 19:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-03/15:43

ISIN: US88160R1014