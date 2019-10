Biel (awp) - Swatch hat heute Donnerstag in Biel seinen neuen Hauptsitz eröffnet. "Wir haben 220 Million Franken in das neue Gebäude investiert und davon allein 125 Millionen in die Marke Swatch", sagte CEO Nick Hayek dazu am Rande einer Pressekonferenz. Der neue Hauptsitz wurde vom japanischen Star-Architekten Shigeru ...

Den vollständigen Artikel lesen ...