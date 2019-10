Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - - Um diese Meldung als Tweet zu posten, bitte folgendes kopieren und einfügen: @ENOC Group stellt seinen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai vor: Besucher erleben eine fesselnde Reise zur "Neuerfindung von Energie" InspiringEnergy bit.ly/2pARUo7



Die ENOC Group, der offizielle integrierte Energiepartner der Expo 2020 Dubai, stellte seine Pläne für einen der beeindruckendsten Pavillons auf der Expo 2020 Dubai vor, der gestaltet wurde, um Besucher der sechsmonatigen Veranstaltung, die am 20. Oktober 2020 beginnt, zu begeistern. Der Pavillon mit einzigartigem Konzept wird die Marktführerschaft von ENOC durch das Motto "Neuerfindung von Energie" betonen.



S.E. Saif Humaid Al Falasi, CEO der ENOC Group, sagte: "Seit über 25 Jahren verfolgen wir mit unserer Arbeit konsequent das Ziel, die Energiebedürfnisse der Nation zu erfüllen und den Energiesektor durch unsere integrierten Geschäftsabläufe und unser innovatives Dienstleistungsangebot zu transformieren. Unser Pavillon präsentiert eine innovative und gänzlich immersive Erfahrung, die das herkömmliche Verständnis von Energie in Frage stellt. Wir sind überzeugt, auf der Expo 2020 Dubai ein Erlebnis zu bieten, das nicht versäumt werden darf."



S.E. Reem Al Hashimy, Staatsminister für internationale Zusammenarbeit und Generalsekretär der Expo 2020 Dubai, kommentierte: "ENOC ist ein entscheidender Akteur in der globalen Energiebranche und leistet einen wichtigen Beitrag zum Fortschritt der VAE. Die Expo 2020, die weltweite größte Ausstellung menschlicher Genialität und Errungenschaften, ist eine ideale Plattform, um aufzuzeigen, wie ENOC durch seine Arbeit eine nachhaltigere und innovativere Zukunft für den Energiesektor gestalten möchte."



Der Pavillon erinnert in seiner Gestaltung an Öllagertanks und umschließt fünf Strukturen, einschließlich vier "Häuser" mit unterschiedlichem Themenfokus: Entdeckung - Was Energie ist; Nutzung - Was Energie möglich macht; Zusammenwirken - Was Energie benötigt; und Neuerfindung - Was Energie verspricht. Der Pavillon wird auch "The Hive" ("Der Bienenstock") umschließen - ein Ort, an dem Interessenvertreter Antworten auf die offenen Fragen der Branche erörtern können.



Der Pavillon wurde aus 650 Tonnen Stahl konstruiert, wobei bei seiner Gestaltung eine mögliche Neuverwendung berücksichtigt wurde. Auf einer Führung durch die vier "Häuser", die 18 Minuten dauert, können Besucher die Energie durch audio-visuelle Erzählungen, sensorische Erfahrungen, kinetische Installationen und interaktive Projektionen "spüren". Der Pavillon wird nachhaltige Elemente umschließen, wie z. B. Recycling-Boden in kinetischen Spielbereichen und aus Klimaanlagen gewonnenes Kondenswasser für die Landschaftsbewässerung.



ENOC wird auf dem Gelände der Expo eine neue Konzeptdesign-Tankstelle haben, die an das Exoskelett der Khejribaum-Struktur angelehnt ist. Sie soll zur ersten LEED Gold-zertifizierten Tankstelle der Region werden und letztlich District 2020 bedienen.



Weitere Einzelheiten:

Kelly Home

ASDA'A BCW

+9714-4507600

kelly.home@bcw-global.com Video - https://mma.prnewswire.com/media/1005582/ENOC_Expo_2020_Flythrough.mp4



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005580/ENOC.jpg



Original-Content von: ENOC, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136730/4391960