NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im September etwas lebhafter als im Vormonat gezeigt, was den Prognosen entsprach. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 50,9 von 50,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,9 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 50,9 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich das Wachstum in der US-Wirtschaft im September beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,0 von 50,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Die vergangenen zwei Monate hätten die schwächste Expansion der Geschäftsaktivitäten seit 2009 gesehen, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Deshalb werde das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wohl nur langsamer gewachsen sein. Die Umfragen würden für die Wirtschaftsentwicklung auf ein annualisiertes Plus von 1,5 Prozent in den vergangenen drei Monaten hindeuten.

October 03, 2019

