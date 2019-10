Frankfurt (ots) - Donald Trump brach in Triumphgeschrei aus. Die Welthandelsorganisation WTO habe den USA ein Preisgeld von 7,5 Milliarden US-Dollar zugesprochen, twitterte der US-Präsident. Bezahlen müsse die EU: "Ein schöner Sieg." Wenn er sich da nicht täuscht. Trump kennt entweder die Fakten nicht, was wahrscheinlich ist. Oder er hat nicht auf seine Berater gehört, auch wahrscheinlich. Vordergründig ist die WTO-Entscheidung ein Vorteil für die USA. Weil die EU rechtswidrig den europäischen Flugzeugbauer Airbus subventioniert hat, dürfen die USA Strafzölle auf EU-Produkte erheben. Doch im kommenden Jahr wird die EU Strafzölle gegen die USA erheben dürfen. Weil Washington seinen Flugzeugbauer Boeing subventioniert hat. Dann könnte ein sinnloser Handelskrieg zwischen den USA und Europa ausbrechen, über den sich nur China freuen wird. Wissenschaftler haben errechnet, dass die Amerikaner mehr Geld dabei verlieren werden. Wie Trump das in einem Wahljahr seiner Basis verkaufen will, ist sein Geheimnis.



