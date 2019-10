Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Die für den 7. Oktober geplante Sitzung des Bischofsrates der Griechisch-Orthodoxen Kirche plant, die Frage der Autokephalie für die ukrainische "neue Kirche" - die sogenannte Orthodoxe Kirche der Ukraine (OCU) - zu prüfen. Je nach Entscheidung des Rates könnte dies schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und die Orthodoxie unwiderruflich in einzelne "Einflusszentren" aufspalten.



Dieser kürzlich entstandene "Siedepunkt" zieht neue politische Kräfte in der Ukraine sowie mehrere schismatische Kirchen an, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen, nachdem sie lange von ihrer kanonischen Anerkennung außerhalb des Einflussbereichs des Moskauer Patriarchats geträumt haben. Unter diesen Umständen wird die Bedeutung der Rolle der griechisch-orthodoxen Kirche bei der Verhinderung des sich abzeichnenden orthodoxen Schismas immer deutlicher.



