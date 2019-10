Weimar, München (ots) - PAYBACK freut sich über eine weitere neue Kooperation in seinem starken Verbund: Schuh-Mann ist neuer Partner des beliebtesten und größten deutschen Bonusprogramms. Ab sofort können die über 31 Millionen aktiven PAYBACK Kunden in mehr als 150 Schuh-Mann Filialen Punkte sammeln und von Extrapunkte-Aktionen profitieren. Schuh-Mann bietet eine breit gefächerte Auswahl an Schuhen, Taschen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Bei Schuh-Mann finden Kunden die neuesten Schuh Trends von über 100 Top Marken wie zum Beispiel Adidas, Nike, Skechers, Boxx, Rieker, Tamaris, Sneakers und viele mehr.



Schuh-Mann steht dafür, Schuh-Wünsche für die ganze Familie in Erfüllung gehen zu lassen; dabei steht die Zufriedenheit und individuelle Beratung jedes einzelnen Kunden ganz klar an erster Stelle. Aus dem großen Sortiment sollen Damen, Herren und Kinder aus den vielen unterschiedlichen Designs und Marken stets ihr ganz persönliches Lieblingsstück wählen können. Beraten werden sie dabei durch eine der vielen Schuh-Mann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale vor Ort.



"Teil eines großen und innovativen Partnerkreises zu werden ist in Zeiten der Digitalisierung und des Multichannel-Marketings ein wichtiger strategischer Schritt für uns. Deshalb sind wir von dieser Partnerschaft überzeugt und werden sie intensiv nutzen, um unseren Kunden eine Verbesserung des Einkaufserlebnisses zu ermöglichen und deren Treue zu belohnen", so der Schuh-Mann Geschäftsführer Daniel Semisch.



"Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass unsere Kunden in Zukunft auch bei ihren Schuhkäufen Punkte sammeln können und heißen Schuh-Mann ganz herzlich willkommen", so André Pallinger, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. "Gleichzeitig unterstützen wir Schuh-Mann durch die Verbindung von Reichweite und Personalisierung dabei, Millionen Kunden in Deutschland noch relevantere Angebote unterbreiten zu können."



Über Schuh-Mann:



Schuh-Mann wurde von fünf Unternehmen aus der Schuhbranche ins Leben gerufen. Die erste Filiale wurde im Jahr 2005 eröffnet. 2013 folgte die offizielle Gründung der Schuh-Mann GmbH. Seitdem haben wir uns unter dem Fokus auf die Zufriedenheit unserer Kunden immer weiterentwickelt. Aktuell gibt es in ganz Deutschland bereits über 150 Schuh-Mann Filialen. Für uns steht die Zufriedenheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter an erster Stelle. Wir setzen auf eine freundliche und kompetente Beratung und möchten, dass sich jeder bei uns wohlfühlt.



Über PAYBACK:



PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von 8,5 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.



Weitere Informationen:



Nina Purtscher

Head of Corporate & PAYBACK PR

PAYBACK GmbH

Theresienhöhe 12

80339 München

+49 (0) 89 997 41 - 206

nina.purtscher@PAYBACK.net

PAYBACK.net

PAYBACK.de

facebook.com/PAYBACK

twitter.com/Presse_PAYBACK



Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4391975