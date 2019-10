FUJIFILM Holdings Corporation (Präsident: Kenji Sukeno) (TOKYO: 4901) freut sich, bekanntgeben zu dürfen, den World Marketing Summit 2019 (Welt-Marketinggipfel 2019) als ein globaler Partner zu sponsern.

Der World Marketing Summit wurde 2010 von Professor Philip Kotler von der Kellogg School of Management der Northwestern University, der auch als "Vater des modernen Marketings" bekannt ist, ins Leben gerufen. Internationale Organisationen, Regierungsinstitutionen, Unternehmen und Forscher aus aller Welt nehmen an dem Gipfel teil, der unter dem Motto "Marketing für eine neue Realität" stattfindet und verschiedene soziale Belange aus der Marketingperspektive behandelt, um nachhaltige Lösungen zu finden.

Die Fujifilm Group schreibt, gemäß einem unserer zentralen Führungsprinzipien, dem Lösen gesellschaftlicher Probleme durch unsere Geschäftsaktivitäten einen besonderen Stellenwert zu. Diese Politik steht in Einklang mit der Vision des World Marketing Summit. Bei dem Gipfel möchte Fujifilm gemeinsam mit anderen internationalen Teilnehmern nicht nur das Gespräch über neue Marketing-Techniken vertiefen, sondern auch neue Wege ausfindig machen, um zum Wachstum der Weltwirtschaft beizutragen.

Als der Gipfel 2017 in Tokio stattfand, erörterte Shigetaka Komori, Vorsitzender und CEO von FUJIFILM Holdings, gemeinsam mit Professor Kotler die Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft. Beide vertraten dieselbe Ansicht: "Marketing ist nicht einfach nur ein Instrument zur Verkaufsförderung. Stattdessen sollten Unternehmen auf Marketing als Geschäftsstrategie zurückgreifen, um ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen." Auch dies stimmt mit der Vision von Fujifilm überein.

Im Rahmen des World Marketing Summit Tokyo 2019, der am 9. Oktober stattfindet, sind weitere Veranstaltungen in 20 Ländern rund um den Globus geplant. Vertreter von Fujifilm planen als Sprecher bei Veranstaltungen in insgesamt zehn Ländern aufzutreten, darunter Japan, Italien, Großbritannien, die Türkei, die USA, Kanada, Brasilien, Myanmar, Thailand und Indien. Fujifilm wird erklären, wie es sich im Zuge der Digitalisierung neu definiert hat, um als ein Unternehmen aufzutreten, das kontinuierlich innovative Entwicklungen im Gesundheitswesen und zahlreichen anderen Bereichen hervorbringt.

(Website zum World Marketing Summit: https://www.worldmarketingsummitgroup.org/

Website zum World Marketing Summit 2019 Tokyo: https://wmsj.tokyo/en/)

Zeitgleich mit dem World Marketing Summit veröffentlicht Fujifilm ein spezielles Interview mit Professor Kotler zur Geschäftstransformation von Fujifilm. Das Interview ist auf der Website unserer globalen Branding-Kampagne NEVER STOP abrufbar. (Interview-Website: https://brand.fujifilm.com/neverstop/en/kotler/)

Professor Philip Kotler

Professor Philip Kotler, ein angesehener Professor für internationales Marketing an der Kellogg School of Management der Northwestern University, Illinois (USA), genießt den Ruf als bekanntester Marketing-Guru und Vater des modernen Marketings. Sein Buch "Marketing Management" ist mittlerweile in der 17. Auflage erhältlich und ist das meistverwendete Marketing-Lehrbuch der Welt.

Mit über 60 Büchern und 150 Artikeln zu Marketing und aufgrund seiner Beraterrolle für einige der weltweit führenden Unternehmen, NPOs und sogar Ländern zu ihren Marketing- und Brandingbemühungen ist Professor Kotler zu einem Synonym für Marketing geworden.

