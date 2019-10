=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Übersicht 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 3. Meldepflichtige Person Name: Marathon Asset Management LLP Sitz: London Staat: UK 4. Namen der Aktionäre: Bank of New York Mellon BNP Paribas Brown Brothers Harriman JP Morgan Chase Northern Trust Royal Bank of Canada State Street Bank & Trust Company, Boston 5. Datum der Schwellenberührung: 1.10.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,74 %| 0,00 %| 4,74 %| 116.351.496| |Schwellenberührung| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 3,99 %| 0,00 %| 3,99 %| | |(sofern anwendbar)| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |____________________________________________________________________________| | | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte | | |_______________________________|_______________________________| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | | | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |AT0000831706| | 5.509.286| | 4,74 %| |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| | Subsumme A | 5.509.286| 4,74 %| |____________|_______________________________|_______________________________| ______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte die | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil | | Instruments | | | können |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|________________|_______________| | | | | | | |______________|_______________|______________|________________|_______________| | | | Subsumme B.1 | | | |______________|_______________|______________|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | Art des | | | Physisches | |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der | | | | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | | | | | | | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | | | |Subsumme B.2| | | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die in dieser Bekanntmachung genannten Aktien entsprechen einer Reihe von Fonds und Konten, die von Portfoliomanagern unter der Kontrolle von Marathon Asset Management LLP verwaltet werden. Marathon Asset Management LLP kontrolliert insgesamt 6.030.813 Aktien im Namen der Investoren, hat aber nur in Verbindung mit 5.509.286 Aktien Stimmrecht. Anmerkung der Emittentin: Dies ist eine Übersetzung der eingegangenen Beteiligungsmeldungen in englischer Sprache. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist unverbindlich. Rückfragehinweis: Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs@wienerberger.com Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2019 12:00 ET (16:00 GMT)