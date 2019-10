Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen dürfte den Umsatz organisch um 4,9 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2018/19 bis 2020/21 leicht nach oben./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000SHL1006

AXC0141 2019-10-03/18:36