Paris (ots/PRNewswire) - Sommet Education, der führende Anbieter für Ausbildungen in Hotelmanagement, ist seit Juni 2019 neben Ducasse Développement Mehrheitsaktionär von Ducasse Education.



In der Folge präsentierten Benoît-Etienne Domenget, CEO von Sommet Education und Generaldirektor von Ducasse Education, sowie Alain Ducasse, Gründer von Ducasse Education und Generaldirektor von Ducasse Développement ihren gemeinsamen Aktionsplan zum Aufbau eines weltweiten Standards für Ausbildungen im Bereich Gastronomie und Patisserie an.



Ihre Ambition widerspiegelt sich in der Einführung einer neuen Marke, einem vielfältigen Portfolio an Studienprogrammen, einem einzigartigen neuen Campus und der Berufung von Elise Masurel als Direktorin.



Von Ducasse Education zu École Ducasse



Die neue Marke bietet eine breite Palette an Studienprogrammen, die einer internationalen Nachfrage entsprechen, jedoch der DNA von Alain Ducasse treu bleiben.



Die Marke École Ducasse umfasst gegenwärtig drei Schulen an einzigartigen Standorten:



- École Ducasse - Paris Studio: ein einmaliger Ort im Herzen des 16.

Arrondissement von Paris für Gastronomie-Liebhaber und

Firmenanlässe.

- École Ducasse - École Nationale Supérieure de Pâtisserie

(Französische Konditorei-Hochschule): im Herzen Frankreichs, seit

30 Jahren eine Hochburg der Patisserie-Kunst.

- École Ducasse - Paris Campus (Universitätsgelände): ein

ultra-modernes Bildungszentrum zehn Kilometer ausserhalb von Paris

bietet Studierenden kulinarische Lehrgänge ab September 2020an. Ein komplettes Portfolio mit maßgeschneiderten Programmen



Ziel der École Ducasse ist es, massgeschneiderte Programme für alle Studierenden anzubieten, vom Hobbykoch zur erfahrenen Fachkraft, vom Quereinsteiger bis zum Mittelschulabsolventen. Das Angebot umfasst vier Programme:



- "Essential" Programme: Intensivprogramme; Dauer: zwei Monate

- "Bachelor" Programme: Studiengänge in Gastronomie und Patisserie;

Dauer: 3 Jahre

- "Diploma" Programme: Intensivprogramme; Dauer: zwei, vier oder

sechs Monate

- "Signature" Programme: zwei einzigartige, exklusive Programme in

englischer Sprache (Immersion); Dauer: acht Monate Ein neues, einzigartiges Universitätsgelände



Der Studienort ist ein neues, hochmodernes Universitätsgelände in der Nähe von Paris, welches seinen Betrieb im September 2020 aufnehmen wird. Die Gebäudeplanung sowie die Aussen- und Innenausstattung erfolgt durch Arte Charpentier Architectes.



Über Sommet Education



Sommet Education ist ein einzigartiger Bildungsanbieter in den Bereichen Hotelmanagement und Gastronomie, welcher Studierenden ein besonderes Studienerlebnis bietet und die neuen Talente der Gastwirtschaft ausbildet.



Seine Institutionen für Hotelmanagement Glion und Les Roches, mit Studienstandorten in der Schweiz, Spanien, China und dem Vereinten Königreich bilden Studierende in Bachelor- und Master-Studiengängen aus über 100 Ländern aus.



