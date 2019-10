SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter von leistungsstarker und erschwinglicher IT-Management-Software, gab heute sein achtes jährliches THWACKcamp bekannt, eine zweitägige virtuelle Veranstaltung, die vom 16. bis 17. Oktober 2019 stattfindet. Das THWACKcamp ist das größte SolarWinds-Community-Event mit Tausenden von Technologieexperten, die mit dabei sind, um neue Fähigkeiten zu erlernen, Produktanleitungen zu sehen und sich in Echtzeit mit anderen THWACK-Community-Mitgliedern zu vernetzen.

THWACKcamp ist eine kostenlose, weltweite virtuelle IT-Lernveranstaltung, die qualifizierte Technologieexperten mit Branchenexperten und technischen Mitarbeitern von SolarWinds verbindet. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung weiterentwickelt, um den Mitgliedern der Benutzer-Community noch mehr Sessions zu bieten und neue Möglichkeiten der Interaktion und des Umgangs mit den Inhalten zu bieten.

Im diesjährigen IT-Trendbericht äußerten 70 der befragten IT-Profis ihre Besorgnis über die Lücke in Bezug auf das Angebot an Fortbildungsmaßnahmen und darüber, was sie benötigen, um die Leistungsanforderungen hybrider Umgebungen in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erfüllen. THWACKcamp wurde entwickelt, um IT-Profis einen einfachen Zugang zu Bildungsinhalten zu ermöglichen, wenn Budgets keine Reisen zu Branchenveranstaltungen zulassen, und es liefert On-Demand-Versionen aller Sessions in Anbetracht der zeitlichen Einschränkungen der IT-Profis.

Die diesjährige Veranstaltung setzt die Erkundung des Weges des IT-Profis in die Cloud fort und bietet außerdem fünf Sessions, die gemeinsam mit den Microsoft Cloud Senior Advocates Anthony Bartolo, Sonia Cuff, Pierre Roman, Phoummala Schmitt und dem Cloud Advocate Team Lead Rick Claus präsentiert werden. Dabei wird diskutiert, wie Tech-Profis nicht nur in die Cloud wechseln können, sondern auch ihre Monitoring-Best-Practices sowie ihre Workloads verbessern und umstellen können. In einer THWACK-Mitgliederbefragung Anfang des Jahres gaben 54 der Befragten an, dass sie Microsoft Azure als Cloud-Provider verwenden mehr als jeden anderen Anbieter.

"Da die Grenzen zwischen Rechenzentrum, Cloud und Anwendungen immer verschwommener werden, sehen sich Technologieexperten mit einem dringenden Bedarf an einer größeren Bandbreite und einem größeren Tiefgang an Fähigkeiten konfrontiert", sagte Joe Kim, EVP, Engineering und globaler CTO von SolarWinds. "Wir freuen uns, in diesem Jahr mehr als die doppelte Anzahl von praktischen Übungen und How-To-Sessions vorstellen zu können und dazu beizutragen, dass die heutigen Technologieexperten in den IT-Umgebungen von morgen erfolgreich sein können."

Teilnehmer, die sich im Voraus für die Veranstaltung anmelden, erhalten zudem exklusiven Zugang zu den Sessions "Ask Me (Almost) Anything" vor dem THWACKcamp und haben die Möglichkeit, Fragen oder Upvoting-Fragen für SolarWinds Head Geeks und Experten zur Beantwortung in Live- und On-Camera-Sessions zu stellen. Aufzeichnungen der ersten vier AM(a)A-Sessions sind online verfügbar, und die letzte Session findet am 9. Oktober statt.

Mit 45 Sessions mehr als doppelt so viele wie im THWACKcamp 2018 die tiefgehende Themen mit kurzen How-Tos an zwei Tagen behandeln, deckt die diesjährige Veranstaltung alles ab, von Netzwerküberwachung und -verwaltung über Monitoring der Anwendungsperformance, Budgetierung, Sicherheit und Governance, Cloud und DevOps, Managed Services, IT Operations Management, IT Service Management, Logging und mehr.

THWACKcamp 2019 Veranstaltungskalender

Tag eins: 16. Oktober 2019

Begrüßung am ersten Tag

Mit dem President und CEO von SolarWinds, Kevin B. Thompson 9:00 Uhr CT Sessions zum Netzwerkmanagement Die Argumentation für die Erstellung Ihrer Argumentation 9:05 Uhr CT Kunden Tech Mit Josh Biggley, Senior Engineer, Infrastrukturanwendungen, Cardinal Health 9:30 Uhr CT Also, Sie haben Orion übernommen 10:00 Uhr CT Die vier Fragen, die jedem Monitoring-Engineer gestellt werden 10:15 Uhr CT Wie die Bundesregierung die Netze modernisiert 10:30 Uhr CT Sessions zum Anwendungsmanagement Ihr Chef möchte Dashboards, und alles, was Sie haben, sind Daten 11:00 Uhr CT Das richtige Werkzeug für den Job: Webseiten-Performanceüberwachung 11:15 Uhr CT Der große Misserfolg: Vermeidung karrierehemmender OpEx-Rechnungen 11:30 Uhr CT Das richtige Werkzeug für den Job: Protokollmanagement-Analyse 11:45 Uhr CT Von der traditionellen IT zur Cloud an erster Stelle: Eine Erfolgsgeschichte Mit Chris Stevens, Chief Technology Officer, Traxo 12:00 Uhr CT Das richtige Werkzeug für den Job: Monitoring der Anwendungsperformance 12:15 Uhr CT Tools-Sessions Fünf Tools, enorme IT-Auswirkungen Mit Doug Tedder, Principal Consultant, Tedder Consulting, LLC. 12:30 Uhr CT Verwendung von ipMonitor in Ihrem Kleinunternehmen 12:45 Uhr CT Dameware Remote Everywhere: Hilfe von überall aus 13:00 Uhr CT Helpdesk-Erfolg beginnt bei den Anwendern Mit Kathy Hausmann, Associate Director für Technology Support Services, Saint Mary's College 13:10 Uhr CT Sessions zum IT Operations Management Hoch- und Ausskalierung mit Microsoft Azure Mit Pierre Roman, Senior Cloud Advocate, Microsoft 13:30 Uhr CT Veränderung ist gut. Die Überwachung von Veränderungen ist besser. 13:50 Uhr CT Integration in die IT-Gesellschaft Mit Stephen Foskett, Chef-Organisator, Tech Field Day 14:00 Uhr CT Ihre goldene Eintrittskarte zur Reduzierung von Warnhinweisen 14:20 Uhr CT

Tag Zwei: 17. Oktober

Begrüßung am zweiten Tag

Mit SolarWinds EVP, Engineering und globalem CTO Joe Kim 9:00 Uhr CT Sessions zum IT Operations Management Upgrade, Migration oder beides? Mit Zack Mutchler, Monitoring Engineer Gesundheitswesen 9:05 Uhr CT Die Cloud verdirbt alles Mit Rick Claus, Cloud Advocate Team Lead, Microsoft 9:30 Uhr CT Überwinden Sie die Ghost-VMs in Ihrem Cloud-Closet 9:45 Uhr CT 2012 Upgrade-Kummer-Therapie Mit Rick Claus, Cloud Advocate Team Lead, Microsoft 9:55 Uhr CT Ein Geist bei SolarWinds Machine Learning Mit Anthony Bartolo, Senior Cloud Advocate, Microsoft 10:15 Uhr CT Sicherheits-Sessions Wolkig mit einer Aussicht auf Governance: RBACK, Richtlinie und Verbesserung des Vertrauens in die Cloud Mit Phoummala Schmitt, Senior Cloud Advocate, Microsoft 10:30 Uhr CT Best Practices gegen Account-Übernahme Mit Chris LaConte, Chief Strategy Officer, SpyCloud 10:45 Uhr CT Wer hat meine Active Directory verlagert? Mit Sonia Cuff, Senior Cloud Advocate, Microsoft 11:00 Uhr CT Sessions zu Managed Services Zuverlässige Sicherheit zur Steigerung Ihres Wertes 11:30 Uhr CT Rezepte für das Technologiewachstum: Die besten Zutaten für das Unternehmen Mit David Powell, Chief Revenue Officer, Corsica Tech 11:40 Uhr CT Backstage-Tour: Wie der interne Helpdesk von SolarWinds die Anwender unterstützt 12:00 Uhr CT Automatisierung für den Sieg 12:10 Uhr CT Geheime Schlüssel zum Passwort-Königreich 12:20 Uhr CT Sessions zum IT Service Management Übergang vom Helpdesk zum integrierten Service Desk 12:30 Uhr CT Schnelle Lösungsvorschläge: KI im Service Desk 12:50 Uhr CT Ein Service Desk, der über sie alle herrscht: IT Service Management (ITSM) für Ihre Mitarbeiter 13:00 Uhr CT Die Sessions zur Orion-Plattform Vorstellung der neuen Orion Mapping Engine 13:30 Uhr CT Beobachtungsmöglichkeiten in Rechenzentrumsnetzen Mit Peter Phaal, President der Imon Corp. 13:45 Uhr CT Skalieren Sie oder gehen Sie nach Hause Mit Jez Marsh, Eigentümer und Principal Consultant, Silverback Systems Services, Ltd. 14:10 Uhr CT

Registrieren Sie sich noch heute, um an dem achten kostenlosen virtuellen IT-Event des THWACKcamps teilzunehmen.

