Mexiko-Stadt (ots/PRNewswire) - Citla Energy, eine unabhängige mexikanische Ölgesellschaft, gibt den Beginn ihrer Explorationsbohrprogramms mit Flachwasser-Bohrungen im südöstlichen Golf von Mexiko im produktiven und wenig erkundeten Salinas del Istmo Basin bekannt, der gleichen Region, in der 2017 das hochklassige Zama-Ölfeld entdeckt wurde und in der wichtige neuentdeckte Vorkommen wie Amoca-Mizton-Tecoalli und Hokchi entwickelt werden.



Das Erkundungsprogramm wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Konsortiums und den Betreibern Eni und Cairn Energy PLC vom vierten Quartal 2019 bis zum ersten Quartal 2020 entwickelt. Das anfängliche Programm umfasst drei Bohrungen in den Vertragsbereichen 7 und 9 aus Runde 2.1, die eine Fläche von insgesamt 1.153 km² abdecken. Die Bohrungen werden in 100 - 500 m Wassertiefe und 40 - 70 km vor der Küste der der mexikanischen Bundesstaaten Veracruz und Tabasco mit einer geschätzten Gesamtinvestition von 165 Mio. USD durchgeführt. Die Ergebnisse dieser ersten Explorationsaktivitäten werden die nächsten Schritte in der Explorationskampagne bestimmen.



Alberto Galvis, CEO von Citla Energy, kommentiert: "Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, unser Erkundungsbohrprogramm starten zu können. Die Assets haben ein enormes Potenzial und die Umsetzung des Projekts schreitet planmäßig und vertragsgemäß voran".



Citla Energy ist ein unabhängiges mexikanisches Upstream-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde. Citla wird durch finanziell solide Institutionen wie ACON Investments LLC und China-Mexico Fund unterstützt. Das mit Niederlassungen in Mexiko-Stadt und Houston, Texas, vertretene Citla hat sich mit führenden internationalen Unternehmen in Konsortien zusammengeschlossen, um ein ausgewähltes Offshore-Asset-Portfolio in Mexiko zusammenzustellen.



