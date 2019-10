CEOs von Unternehmen wie Airbus, Nokia, Novartis, NTT Docomo, Orange, Telefónica und Viacom Speaking werden als Hauptredner auf der MWC-Keynote erwarte

Die GSMA gab heute die ersten Details zur MWC Barcelona 2020 bekannt, darunter die Namen von Hauptrednern auf der Keynote-Veranstaltung, prominente teilnehmende Unternehmen, Programme und Veranstaltungen. Die MWC Barcelona wird vom 24. bis zum 27. Februar 2020 stattfinden, wobei auch Fira Gran Via, Fira Montjuïc und La Farga L'Hospitalet als Veranstaltungsorte vorgesehen sind. Unter dem Motto 'Limitless Intelligent Connectivity' wird die MWC Barcelona über die Konvergenz von AI, Big Data und IoT informieren, die alle auf 5G basieren.

"Mit 5G-Unterstützung wird die grenzenlose intelligente Vernetzung eine neue, von der Digitaltechnik getragene industrielle Revolution auslösen", sagte John Hoffman, CEO der GSMA Ltd. "Die Teilnehmer können selbst erleben und mitgestalten, wie der Mobilfunk ihre Branchen dabei unterstützen wird, intelligenter zu arbeiten und begrenzt verfügbare Ressourcen effizienter zu nutzen. Die branchenübergreifende Vernetzung von allen mit allem eröffnet künftig grenzenlose Möglichkeiten."

Führungskräfte aus dem gesamten Mobilfunk-Ökosystem als Keynote-Sprecher erwartet

Die GSMA präsentierte jetzt die ersten bestätigten Hauptredner für die MWC Barcelona, zu denen Führungskräfte aus einer Vielzahl von Branchen wie Mobilfunk, E-Commerce, Finanzdienstleistungen sowie Medien und Unterhaltung gehören. Die Führungskräfte, die das viertägige Konferenzprogramm von Barcelona leiten sollen, sind unter anderem:

Marc Fontaine, Digital Transformation Officer, Airbus

Mats Granryd, GSMA-Generaldirektor

John Chambers, CEO und Gründer von JC2 Ventures

Rajiv Suri, Präsident und CEO von Nokia

Vas Narasimhan, CEO von Novartis

Kazuhiro Yoshizawa, Präsident und CEO von NTT Docomo

Stéphane Richard, Vorsitzender und CEO von Orange SA sowie Vorsitzender der GSMA

Dr. Sara Spangelo, Mitgründerin und CEO von Swarm Technologies

CP Gurnani, CEO und Geschäftsführer von Tech Mahindra

José María Álvarez-Pallete López, CEO und Geschäftsführer der Telefónica S.A.

Robert Bakish, Präsident und CEO von Viacom

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

Mehr als 2.400 führende Unternehmen nehmen an der MWC Barcelona teil

Die MWC Barcelona wird führende Akteure aus dem gesamten Mobilfunk-Ökosystem sowie aus angrenzenden Branchen wie der Automobil- und Consumer-Elektronik zusammenbringen und die neuesten Technologien, Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Mehr als 2.400 Unternehmen werden an der Veranstaltung teilnehmen, darunter so große Marken wie Accenture, Alibaba Cloud, ARM, AT&T, BMW, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia Solutions and Networks, Ooredoo, Oracle, Orange, Qualcomm Incorporated, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vodafone, Xiaomi und ZTE. Auf der Ausstellungsfläche werden außerdem mehr als 40 Länder- und Regionalpavillons zu sehen sein.

Eine der wichtigsten Anlaufstellen auf der MWC dürfte die GSMA Innovation City sein, die mit noch mehr Innovationen im Bereich der intelligenten Vernetzung zurückkehrt 5G, IoT, AI und Big Data. Dort wird eindrucksvoll demonstriert, wie Mobilfunkprodukte und -dienstleistungen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, verändern werden. Dafür werden so unterschiedliche Anwenderkreise wie der Unterhaltungssektor, der Einzelhandel, das Verkehrswesen, öffentliche Dienste und die Industrie werden durch interaktive Demonstrationen der Partner Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless und Turkcell sowie im Rahmen von Industrie- Lobbyprogrammen der GSMA vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

Die GSMA gab außerdem die Sponsoren für die MWC Barcelona bekannt. So haben sich Citi und Deloitte als Sponsoren für die Veranstaltungsthemen zusammengeschlossen, wobei Citi seine Unterstützung für das Thema 'Industry X' zugesagt hat und Deloitte als Sponsor für das Thema 'Connectivity: The 5G Era' auftreten wird. freenet Digital schließt sich der Gruppe der Sponsoren für den Networking Garden an, die aus Android, Salesforce, SES Networks und Wipro besteht. Auch Accenture setzt seine Unterstützung für das Women4Tech-Programm als offizieller Summit Sponsor fort, wobei Synchronoss seine Unterstützung als Summit Supporting Sponsor angekündigt hat. Weitere Sponsoren sind DarkMatter als Sponsor für die VIP Lounge und die Registrierung, Huawei als Lanyard-Sponsor, Saudi Telecom als Badge-Sponsor und Kochava als Sponsor von The Connections Lounge (früher Digital Planet Lounge). Weitere Informationen zur Ausstellung sowie zu den Ausstellern und Sponsoren finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/exhibition/.

4YFN20 verdoppelt ihre Standfläche und erweitert ihre internationale Präsenz

Die Teilveranstaltung 4YFN (4 Years From Now), die zum siebten Mal dabei ist, hat in diesem Jahr ihre Standfläche mehr als verdoppelt und ist deshalb von Halle 8 in die Hallen 1 und 2 auf dem Ausstellungsgelände Fira Montjuïc umgezogen. Dieses Jahr wird sich auf der 4YFN das neue Forum xside präsentieren, mit dem erstmals die Kulturveranstaltung Sónar Einzug in die MWC Barcelona hält, die kreative Inhalte, Kunstprojekte und Performance mit einer Business-Plattform zusammenführt. Die Banco Sabadell, die die 4YFN seit ihrer Gründung unterstützt, engagiert sich dabei im siebten Jahr in Folge als Gold Sponsor. Die ESADE Business School, die im FT-Ranking zu den 20 besten Wirtschaftshochschulen der Welt zählt, kehrt als offizieller akademischer Sponsor zur 4YFN zurück.

Im vergangenen Jahr war die 4YFN die bisher internationalste Veranstaltung, aber die 4YFN20 dürfte diesen Rekord wohl übertreffen. KPMG wird ebenfalls wieder teilnehmen und diesmal die besten britischen Start-ups vertreten. SK Telecom wird zurückkehren und eine Delegation koreanischer Start-up-Unternehmen empfangen, die sich mit Mobilfunk-Technologien beschäftigen. Weitere internationale Delegationen sind unter anderem Actua (Andorra), die Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (Brüsseler Agentur für Unternehmensförderung, Belgien), die Great Britain Pavilion/Trade Fair Ltd., JETRO (Japan), das Korea Institute of Start-ups and Entrepreneurship Development (KISED, Institut für Unternehmensgründung und -entwicklung), die Netherlands Business Support Offices (NBSO), Silicon Castles (Österreich) und Venturelab (Schweiz).

Partnerprogramme auf der MWC Barcelona

Seit über zehn Jahren tragen Unternehmen aus dem gesamten Mobilfunk-Ökosystem Programme zur MWC Barcelona bei. Sie bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, mit einigen der führenden Vordenker der Branche in Kontakt zu treten und Einblicke in ihre Visionen zu gewinnen, die sie für eine Vielzahl der komplexen Herausforderungen haben, vor denen dieses Ökosystem steht. Zu den Unternehmen, die ihre Mitwirkung als Gastgeber für Partnerprogramme bestätigt haben, gehören 5G Automotive Association, Alibaba, Deloitte, Flutter, die Global UTM Association, der Holland-Pavillon, Huawei, die Hyundai Motor Group, McCann Worldgroup, das Mobile Ecosystem Forum, Netcracker, Samsung und ZTE. Analog Devices, Automotive Edge Computing und Xilinx werden "Power Hour"-Sitzungen abhalten. Weitere Informationen zur Durchführung einer Partnerveranstaltung finden Sie hier: https://www.mwcbarcelona.com/become-a-partner/.

Women4Tech erweitert sein Aktivitätenprogramm

Das Women4Tech-Programm kehrt für ein viertes Jahr mit einem erweiterten Aktivitäten- und Veranstaltungsprogramm zurück. Women4Tech wurde ins Leben gerufen, um die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Mobilfunkindustrie zu verringern, und verfolgt das langfristige Ziel, alle Branchen zu beeinflussen. Ein zentrales Element bildet das Gipfeltreffen Women4Tech Summit mit Keynote-Präsentationen und Podiumsdiskussionen zu Themen wie der Geschlechter-Gleichberechtigung, der Karriereentwicklung, Mentorschaft und Bildung sowie Frauen als Unternehmer und Innovatoren. Der nur für geladene Gäste vorgesehene Women4Tech Roundtable (gesponsert von RedHat) will einflussreiche Führungskräfte zu einem offenen Dialog an einen Tisch bringen, um Fragen der weiblichen Entwicklung in den Bereichen Technologie und Telekommunikation zu untersuchen.

Neben dem Gipfel gehören zum Women4Tech-Programm auch die Women4Tech Equality Tour, der Women4Tech GLOMO Award für "Outstanding Achievement in Mobile Industry Leadership", ein Women4Tech-Panel im Mobile World Live TV und weitere Women4Tech-Aktivitäten im Rahmen der 4YFN. Weitere Informationen finden Sie hier: www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

Über 30.000 Besucher auf dem YoMo erwartet

Das Festival Youth Mobile (YoMo) findet nun schon im vierten Jahr in Barcelona statt und ist in Spanien inzwischen die Leitveranstaltung im Bereich der STEAM-Fächer sowie der Bildung für Jugendliche, Lehrer und Familien. Auf der Veranstaltung werden voraussichtlich über 30.000 Teilnehmer an den fünf Tagen vom 25. bis 29. Februar 2020 vor Ort erwartet, davon 22.000 Schüler im Alter von 8-16 Jahren mit ihren Lehrern. Nach einem sehr erfolgreichen Start im Jahr 2019 findet der YoMo Family Day im Jahr 2020 am Samstag, dem 29. Februar, statt. Allein an diesem Tag wird ein Publikum von über 7.000 Besuchern erwartet, das sich aus jungen Menschen ab drei Jahren und ihren Familien zusammensetzt.

Die GSMA kann außerdem stolz vermelden, dass das YoMo Barcelona 2020 mit dem European Schoolnet und seinem Programm "STEM School Label" zusammenarbeiten wird. Mehr dazu siehe www.stemschoollabel.eu/. Die teilnehmenden Schulen können sich an diesem Programm beteiligen und von den zahlreichen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem STEM School Label das ganze Jahr über profitieren. Weitere Informationen finden Sie hier: www.yomobcn.com.

Das YoMo wird über 2.500 Stunden Inhalte aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen, Kunst und Design sowie Mathematik und den mit diesen Fächern verbundenen beruflichen Laufbahnen präsentieren. YoMo möchte dazu beitragen, Qualifikationslücken durch verschiedene Engagementprogramme zu schließen. Beispiele dafür sind 'Choose your Crew', ein immersives Karriereinformations-, Beratungs- und Orientierungsprogramm, "Tech4Girls", ein Programm zur Stärkung junger Frauen in STEAM-Bereichen, und "Teacher Track", ein Lehrersymposium, das sich mit der digitalen Transformation im Klassenzimmer beschäftigt.

Die größte CO2-neutrale Fachmesse der Welt

Die MWC 2019 wurde von AENOR International offiziell als CO2-neutral zertifiziert, was der MWC Barcelona die Position als weltweit größte CO2-neutrale Fachmesse sichert. Seit 2016 hat das Programm 'Donation Room', bei dem die MWC-Aussteller am Ende der Veranstaltung gebrauchte Materialien an die Bürger Barcelonas spenden, nicht weniger als 44,6 Tonnen Möbelstücke und 55,1 Tonnen Baumaterialien gesammelt und in Kooperation mit den Stadtverwaltungen von Barcelona und Hospitalet an mehr als 20 lokale sozial verantwortliche Einrichtungen weitergegeben. Für die MWC Barcelona 2020 verfolgt die GSMA das erklärte Ziel, die Umweltauswirkungen und den CO2-Fußabdruck der Veranstaltung weiter zu reduzieren, und bei Bedarf einen Ausgleich für alle noch ausstehenden Emissionen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/about/about-the-gsma/environmental-programme/.

Nehmen Sie teil an der MWC Barcelona 2020

Weitere Informationen zur MWC Barcelona und zu den Möglichkeiten, als Besucher, Aussteller oder Sponsor aktiv zu werden, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com. Aktuelle Entwicklungen und Nachrichten zur MWC Barcelona finden Sie auf Twitter unter @GSMAEvents mit MWC20, auf unserer LinkedIn-MWC-Seite https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Folgen Sie anderen GSMA-Nachrichten und -Aktivitäten auf Twitter @GSMA.

