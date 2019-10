Legal verkäufliches Marihuana ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit, und das dürfte auf absehbare Zukunft auch so bleiben. Nachdem sich der Umsatz im Lizenzgeschäft zwischen 2014 und 2018 von 3,4 Milliarden USD auf 10,9 Milliarden USD mehr als verdreifacht hat, erwartet die Wall Street bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts weltweit bis zu 200 Milliarden USD an Jahresumsatz. Wenn sich diese Zahlen als richtig erweisen, sprechen wir hier von einer durchschnittlichen jährlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...